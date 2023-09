Kouame: "Mi butto sempre sulle palle sporche, giocare dall'inizio o meno non conta per me. Ho dovuto calmare Italiano..."

Match winner, Christian Kouame a Dazn ha raccontato così il suo impatto sulla partita vinta dalla Fiorentina:

"Dovevo tenere la palla su calcio d’angolo e invece l’ho persa per cui ce l’aveva ancora con me a fine partita, per questo l’ho abbracciato. Non se le dimentica le cose, viene a ricordarcele anche dopo 3 giorni. Mi è andata bene perché non s’è preso gol perché altrimenti mi avrebbe massacrato (ride ndr).

Cerco di aiutare e di dare sempre il massimo, uscire dal campo sapendo di aver dato tutto. Sulle palle a mezzo, quando le vedo mi ci butto. Tre giorni fa ho detto una cosa che mi è entrata in testa: anche quando si è in panchina, bisogna scaldarsi e prepararsi bene, oggi è andata bene e questo concetto me lo porto dietro. Giocare dall’inizio o meno non conta niente, bisogna farsi trovare pronti, è quello che ho cercato di fare oggi".