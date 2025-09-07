E così Adli se ne va in Arabia Saudita: ingaggio monstre per l'ex Fiorentina

Sembra essersi finalmente sbloccata la situazione di Yacine Adli. Il centrocampista, anzi “il pittore”, che l'anno scorso ha militato nella Fiorentina è vicino al trasferimento nel massimo campionato dell'Arabia Saudita.

Adli lascia l'Italia

Il mediano classe 2000 finito ai margini del progetto del Milan (tanto da essersi allenato con il Milan Futuro quest'estate) è finito nel mirino dell'Al Shabab, ex squadra anche di Bonaventura.

Ricco ingaggio per l'ex Fiorentina

Come raccolto da TMW, le trattative fra Milan e il sodalizio saudita per l'ex Fiorentina stanno ancora procedendo ma sembrano essere orientate verso un canale favorevole. L'affare si sta per chiudere sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, per il calciatore è pronto un ricco contratto triennale da 6 milioni di euro l'anno, in scadenza il 30 giugno del 2028.