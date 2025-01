Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, analizzando la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli, ha scritto sul proprio giornale: “Palladino aveva rimesso in sesto la squadra passando dalla difesa a tre alla difesa a quattro…Perché allora cambiare di nuovo, tornando alla difesa a tre, contro una squadra che giocava sì sui corridoi esterni (anche se mancavano le due ali più forti insieme a Neres, ovvero Kvratskhelia e Politano), ma che aveva una sola punta centrale (Lukaku), peraltro ben marcata da Comuzzo. Bastavano due difensori centrali”.

Dodô e Beltran fuori partita

E poi: “La conseguenza della difesa a tre è che ha spinto fuori partita Dodô, il miglior giocatore viola di questa stagione dopo Kean: costretto ad allungare la sua corsa, ha perso le misure. E ancora: costringendo Beltran (acquistato, ricordiamoci, come centravanti) a marcare a uomo Lobotka come fosse un mediano, gli è stato tolto il suo vero gioco, rifinire e attaccare”.

Perché non Pongracic?

Inoltre: “Cosa ha spinto Palladino a schierare un debuttante in campionato come Moreno e non un difensore più esperto come Pongracic? E soprattutto cosa sta succedendo al difensore croato che da tre partite va sempre in panchina e non entra mai? E’ stato pagato 16 milioni come sostituto di Milenkovic, ma è diventato la riserva di Moreno. Immaginiamo che sia a pezzi, altrimenti non si spiega”.