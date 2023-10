Piccinini: "Fiorentina gigantesca a Napoli, ha dato spettacolo. Italiano può davvero riportarla in Champions League"

Sandro Piccinini, noto telecronista italiano, è intervenuto a Radio Serie A dove ha esaltato il percorso della Fiorentina di Vincenzo Italiano:

“La Fiorentina ne è uscita da gigante dal Maradona. Tutti conoscono ormai Italiano, non è più una novità; chi si stupisce si è dimenticato che la Fiorentina ha fatto due finali l'anno scorso. Vedo diverse analogie con Roberto De Zerbi, due allenatori che sanno prendersi dei rischi, a volte fanno dei passi falsi, ma alla fine il loro saldo è decisamente positivo. Domenica la Fiorentina in certi momenti ha dato spettacolo a Napoli”.

Infine, sugli obiettivi del club di Commisso: "Per la sua rosa e il progetto tecnico e quello della società, la Fiorentina è da prime 6 posizioni. Ma ha tutte le carte in regola per provare a qualificarsi anche per la Champions League".