Indagini in corso dopo gli scontri prima di Pisa-Fiorentina: in arrivo decine di Daspo per le due fazioni

Sono in arrivo decine di Daspo per gli ultrà della Fiorentina che domenica mattina si sono scontrati con la controparte pisana (anche loro saranno sanzionati) in un parcheggio del Carrefour prima del derby.

Indagini in corso

Lo scrive La Nazione, che sottolinea come la polizia stia ultimando gli atti che verranno trasferiti alle autorità competenti sui tafferugli scoppiati tra le due fazioni, quando oltre 200 supporter viola hanno raggiunto la città senza il biglietto per la partita e con il solo intento di scontrarsi con i nerazzurri. Adesso al vaglio dell’osservatorio sulle manifestazioni sportive ci sarà anche la condotta dei tifosi pisani che non si sono sottratti allo scontri e che anzi, si erano fatti trovare pronti.

Come sono andate le cose

Quando gli ultrà viola hanno raggiunto l’area del supermercato, la polizia ha fatto in tempo a raggiungere la zona impedendo il contatto e respingendo proprio i pisani. Respinti anche i fiorentini verso il parcheggio, poi alcune decine di ultrà nerazzurri hanno eluso il controllo accedendo da un altro lato e ingaggiando uno scontro fisico con i rivali prima che le forze dell’ordine riuscissero a disperdere definitivamente i facinorosi.