L'ex vicepresidente della Fiorentina Gino Salica è intervenuto a RTV38 per ricordare la figura di Joe Barone, il dg viola tragicamente scomparso poche ore fa:

“Purtroppo mi sembra di essere tornato indietro a marzo 2018”

“Sono rimasto molto legato al mondo viola e alla città di Firenze e la scomparsa di Barone mi ha colpito particolarmente. Mi ha colpito la grande presenza di tifosi alla camera ardente, composta e triste. Purtroppo sono tornato indietro col pensiero a quel marzo del 2018. Eventi che fanno veramente pensare a un amaro destino, crudele. Non credo che ci siano state altre società che hanno avuto due eventi così gravi in così breve tempo”.

“Joe ci lascia un bellissimo ricordo”

E ancora: "Joe lascia un bellissimo ricordo. Rocco non l'avevo mai visto, e il presidente mi ha colpito. Era affranto perché ha perso un amico, ho visto un uomo provato come volesse dire "non è possibile".

“Temo per il medio periodo della società…”

Infine: “Joe aveva in mano tutte le leve aziendali. Quando una persona così forte viene a mancare non ho la minima di idea di quello che può accadere. Nel breve tutti reagiranno al meglio, ma nel medio periodo non so come andrà a finire”.