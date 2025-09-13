Zanoli si presenta ad Udine: "Mi hanno certato in tanti ma l'Udinese mi ha voluto con forza. Ho trovato uno Zaniolo in ottima forma"

Alla viglia della sfida contro il Pisa è tempo di presentazioni in casa Udinese, e questa mattina è stato il turno di Alessandro Zanoli. Il terzino classe 2000 di proprietà del Napoli è arrivato ad Udine dopo una lunga trattativa: il laterale destro è stato attenzionato per molto tempo dalla Fiorentina come possibile vice Dodo. Queste le sue dichiarazioni da nuovo giocatore bianconero:

"Sono felice di essere qua e carico per questa avventura. Non vedo l'ora di mostrarlo sul campo a tutti, ai tifosi, società e mister. C'erano diversi club su di me ma la scelta è ricaduta su questa società che mi ha voluto fortemente da mesi. Sono carico per questa avventura”.

“A livello mentale adesso sono piu libero”

Prima esperienza non in prestito per il giocatore: ”A livello mentale è un'arma in più. Avendo sempre la preoccupazione di dover tornare è sempre difficile. Qua posso creare un percorso di diversi anni e sono contento di essere qui”.

“Ecco qual'è il mio ruolo in campo”

Qualche parola sulla sua posizione in campo: “Posso fare più ruoli ma la mia preferenza è quella di fare il quinto come ho fatto alla Sampdoria. La fase difensiva la devo migliorare, ma mi piace attaccare”.

“Sono pronto per giocare ma tutto dipende dall'allenatore. Con Conte sono cresciuto molto”

Un pensiero anche per il suo vecchio allenatore, e per quello nuovo: ”È ancora presto per delineare il cammino, il campionato è lungo e bisogna cominciare già da Pisa. Vorrei sicuramente giocare ma dipende dalle scelte dell'allenatore. Ci sono comunque altri giocatori che sono bravi. In cosa mi ha fatto crescere Conte? A livello fisico ho corso davvero tanto (ride ndr.), mentre a livello mentale ti trasmette la giusta cattiveria per vincere. Runjaic on mi ha chiesto niente di particolare, mi ha chiesto di immedesimarmi nel ruolo come gli altri. Cerco di seguire i suoi compiti e capire come trovarmi”.

“Ho trovato uno Zaniolo in ottima forma”

Ha poi concluso parlando di Zaniolo: "Ho trovato Nicolò in ottima forma, anche lui vuole rimettersi in gioco in una piazza che te lo permette, sono già stato qui da avversario e ho trovato uno stadio e delle strutture di ottimo livello".