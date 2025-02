Sottil scalpita, tutto dipenderà dal ruolo di Folorunsho. Kean, c'è un record in Viola da conquistare

La Fiorentina scende in campo oggi contro il Genoa con l'obiettivo di vincere, nonostante le trattative di mercato ancora in corso. L’ultima vittoria al Franchi risale all’8 dicembre contro il Cagliari e la sfida di oggi significa molto per le ambizioni della Fiorentina, per la classifica.

Folorunsho libera Sottil?

Tuttosport sottolinea l'ovvio, ovvero di quanto i viola siano in difficoltà a centrocampo, con Adli squalificato, Cataldi infortunato e Richardson al centro di voci di mercato (lo vuole lo Stoccarda). Palladino potrebbe arretrare Folorunsho e schierarlo con Mandragora, liberando un posto per Sottil.

Kean a caccia del record

Davanti agirà Moise Kean che cerca il primo gol in carriera al Genoa che gli permetterebbe di raggiungere un traguardo storico: diventare il terzo giocatore nella storia della Fiorentina a segnare almeno 13 gol nelle prime 22 partite di Serie A.