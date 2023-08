Beltran colpito dall'investimento fatto dalla Fiorentina: Via ogni dubbio nonostante altre offerte allettanti

Un investimento ingente e importante. E' quello che la Fiorentina si appresta a fare per portare in viola, Lucas Beltran.

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive stamani che chi è stato colpito favorevolmente dalla somma messa sul piatto è stato proprio l'attaccante argentino, classe 2001. Questo gli ha fatto togliere di mezzo ogni dubbio per sposare il progetto gigliato e scegliere Firenze, nonostante richieste ugualmente allettanti arrivate da alcuni club europei.

Sempre per lui è pronto un contratto quinquennale da quasi dieci milioni di euro complessivi (netti): i matrimoni come i progetti, quando si fanno, si fanno per bene.