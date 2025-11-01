Galloppa: "Partita strepitosa, siamo un gruppo forte e dobbiamo continuare così. Mercoledì dobbiamo fare la storia"

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato ai microfoni della società dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma, che ha consolidato il primo posto viola (in attesa di Roma e Genoa).

Sulla partita

“Partita vera contro una squadra forte e fisica, sono veramente contento della prestazione dei ragazzi, potevamo anche fare qualche gol in più ma la partita è stata strepitosa. Risposte positive, dobbiamo metterci in testa che siamo un gruppo forte, sia i titolari che chi subentra. Dobbiamo stare tutti sul pezzo e continuare così e lavorare forte. Ho fatto cambi fisici oggi, sapevo che avevamo bisogno di sostanza, per questo ho messo Keita, Atzeni, Evangelista che ci aiuta difensivamente. Il secondo tempo abbiamo fatto molto bene, creando molto: dispiace solo che siamo stati poco precisi nel primo passaggio dopo il recupero”

Sulla Youth League

“Arriviamo al ritorno di Youth League con più positività, ho detto ai ragazzi di recuperare perché mercoledì abbiamo da fare la storia. Io ci credo, loro ci credono, servirà una partita di altissimo livello ma sono convinto che possiamo fare qualcosa di importante. Per noi, però, è penalizzante: i ragazzi all'estero giocano tutti e tutte le domeniche, tra under 19 e seconda squadra; noi, col discorso delle liste, portiamo ragazzi che hanno giocato meno se non mai. Colgo la palla al balzo per dire che mettere gli under 20 in Primavera è come andare in autostrada coi fari spenti: dobbiamo cambiare rotta".

Sul momento societario

“Un risultato in Europa ci aiuterebbe anche con il momento complicato a livello societario, penso al direttore Pradè che ha avuto coraggio e dignità nel dimettersi e che con me è sempre stato molto carino”.

Su Mazzeo convocato in Nazionale

“Sono contento per lui e per la sua esperienza, mi auguro che la sfrutti, in dieci mesi ha fatto un salto dall'Eccellenza e sta continuando a crescere ogni giorno”.