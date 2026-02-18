​​

Rugani e un ottimo segnale per il campionato, Gudmundsson passa anche stavolta. Un folto gruppo di Primavera

Mattia Sorbetti /
Viola Park

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina al Viola Park in vista della partita di Conference League contro lo Jagiellonia Bialystok

Assenti

Una seduta alla quale non prendono parte né il portiere, De Gea, nè l'attaccante esterno,  Solomon, delle cui condizioni abbiamo parlato a parte. A questi dobbiamo aggiungere anche Gudmundsson, alle prese con un problema alla caviglia ma che potrebbe recuperare per il match con il Pisa

Primavera

Presenti invece diversi giocatori della Primavera viola, ovvero Balbo, Bonanno, Bertolini, Sadotti e Braschi. Qualcuno di questi dovrebbe essere aggregato alla squadra anche nella trasferta vera e propria. 

Rugani

Lavoro in gruppo per Rugani (ottimo segnale per il campionato) ma non è stato inserito nella lista Uefa e quindi non parteciperà alla competizione. 

