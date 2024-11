Kouame, il non attaccante che non riesce a sostituire Kean. Pradè e Goretti hanno sempre quella predilezione per Djuric

Ci prova, ci riprova ma non ce la fa. Non ce la fa proprio a sembrare un attaccante Christian Kouame, né come ruolo, né tantomeno come numeri (ancora a secco di reti, l'ultima addirittura dello scorso aprile). Per prestanza fisica lo si immaginerebbe alternativo a Kean ma la realtà è che tra i due c'è un gap al limite dell'imbarazzante. Lo sottolinea inesorabilmente La Gazzetta dello Sport, che si rifà già al mercato di gennaio, vera sponda per Pradè e Goretti: il candidato principale resta sempre quel Milan Djuric, che già in estate era stato sondato. Non sarà banale convincere il Monza a liberarsene ma i rapporti tra le parti sono già stati rodati dall'affare Colpani-Bianco.