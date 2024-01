Dopo la cessione di Pierozzi alla Salernitana, la Fiorentina potrebbe piazzare altri colpi in uscita. Secondo La Repubblica da tenere d'occhio in fase di cessione sono i profili di Ikoné e Nzola.

E se per il francese ancora non sono arrivate proposte, per l'attaccante angolano ci sono Cagliari, Empoli e Salernitana, che lo vogliono per la seconda parte di stagione in prestito. Probabile che se ne possa parlare negli ultimi giorni di mercato, con la Fiorentina che, in caso, dovrebbe cercare un sostituto.