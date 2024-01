Kean intanto sfoglia la margherita e temporeggia: c'è la Premier a insidiare la Fiorentina

L'opzione numero uno per integrare l'attacco viola, come già detto, è quella di Moise Kean: l'azzurro della Juventus è stato utilizzato decisamente meno da Allegri e ha come obiettivo l'Europeo a fine stagione. Anche per questo però, vorrebbe scegliere una destinazione che gli permettesse di trovare più continuità e palcoscenici possibili. Secondo La Gazzetta dello Sport, prima di dare eventuali assensi definitivi alla Fiorentina, Kean aspetta eventuali proposte dall'estero, il Rennes ad esempio o magari la Premier League. Legato a tutto ciò, anche la questione rinnovo, da risolvere prima della partenza.