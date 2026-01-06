Carobbi: “Vanoli non può dire certe cose, senza Kean sarebbe stato un altro pari. Soltanto chi ha i piedi di Solomon può…”

Intervenuto a Toscana TV, l’ex difensore viola Stefano Carobbi ha parlato del successo della Fiorentina contro la Cremonese, spaziando tra singoli e varie situazioni di casa gigliata.

‘Anche gli episodi girano meglio, Solomon…’

“La Fiorentina mi è piaciuta, il vento è cambiato anche negli episodi che sono girati bene. La vittoria in extremis è una gioia incontenibile, un pareggio sarebbe stato difficile moralmente per la squadra. Alcune individualità sono in crescita, mi fa piacere che Kean abbia segnato, menomale che è entrato sennò non avremmo segnato. Solomon è un giocatore vero e ha messo un cross perfetto, per precisione e forza. Soltanto chi ha i piedi giusti può fare determinate cose”.

‘Non si possono dire certe cose, senza Kean era un altro pari’

“Vanoli parla troppo, non si possono dire certe cose nel dopo gara. Non può dire che non avrebbe nemmeno convocato Kean, perché gli è stato dato il permesso dalla società di non esserci, se fosse andato in tribuna la Fiorentina avrebbe nuovamente pareggiato. Meglio passarci sopra però. Piccoli si è dato da fare, ma per il costo del calciatore ci si aspetta di di più, è fermo ad un gol. Col cambio modulo la squadra copre meglio il campo, la difesa a quattro è la soluzione migliore per come è composta la squadra”.