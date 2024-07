VIDEO FN - Kean scherza: "Obiettivi? Sono molto ambizioso. Ho fatto una scommessa con Dodô: se mi fa un tot di assist..."

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante della Fiorentina Moise Kean, c'è stato spazio per un momento scherzoso, quando ha parlato dei suoi obiettivi personali: “Sono molto ambizioso. Numero di gol in programma? Non posso rivelarlo, anche per una questione personale, ma voglio fare bene”.

E poi aggiunge: “Ho fatto anche una scommessa, con Dodô. Se riesce a farmi un tot di assist, gli pago una vacanza. Quanti? Otto. Mi avete beccato”.

Ecco il video del siparietto: