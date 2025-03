Biraghi: "Torino e Fiorentina sono due piazze simili, entrambe esigenti e con una passione incontenibile. Ecco perché ho scelto i granata"

Il calciatore del Torino ed ex Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto a Sky Sport, dove ha accennato anche al suo passato in viola: “Come sono i tifosi del Toro? Vengo da Firenze e posso dire che è una piazza simile. Entrambe le città vivono di calcio, c'è una passione incontenibile per i colori della squadra. E naturalmente i tifosi sono esigenti, ma mi è sempre piaciuto giocare in ambienti così. Ti fanno sentire giocatore”.

“Torino vuole tornare in alto, per questo ho scelto la piazza”

E aggiunge: “Vuoi diventare un calciatore anche per la gioia della gente, io sono qui per darla. Il Torino è un ambiente che merita palcoscenici importanti, anche se questi non sono stati raggiunti negli ultimi anni. Ma sento grande voglia di tornare in alto, questo mi ha colpito e mi ha spinto a venire qua”.