Una giornata di controlli: Dubbio Biraghi, dita incrociate per Kayode. Bonaventura verso il ritorno

Giornata di controlli medici in casa Fiorentina perché ci sono da verificare le condizioni di diversi giocatori.

Dita incrociate per Kayode

Indubbio il fatto che chi preoccupa di più in questo momento è Kayode; il terzino destro si è procurato una “bruttissima distorsione alla caviglia sinistra” (parole di Italiano) nel match di ieri contro il Cukaricki. Nel suo caso restano da incrociare le dita e sperare che non sia nulla di grave o meno grave di quello che sembrava in un primo momento.

E Biraghi come sta?

Dall'altra parte c'è da capire come sta anche Biraghi, che ha saltato le ultime gare per il riacutizzarsi in Nazionale di un problema già avuto in precedenza. Al momento è praticamente impossibile sbilanciarsi su una sua presenza o meno nella trasferta di Roma contro la Lazio.

Chi ci sarà invece è Bonaventura, al quale è stato concesso un turno di riposo in Conference, dopo il tour de force iniziale al quale è stato costretto.