Malusci: "Mi ricordo i dubbi sull'acquisto di Kean, venire a Firenze scelta di maturità. Voto Djuric come vice-Kean"

Durante il PentaSport di Radio Bruno, l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato della rosa di Palladino e della chiamata di Comuzzo in Nazionale.

“Kean, venire a Firenze è una scelta intelligente. Mi ricordo cosa si diceva di lui al suo arrivo”

“Peccato per Richardson, stava trovando la sua dimensione: la Fiorentina dovrà fare a meno di lui, ma a gennaio potrebbero esserci occasioni sul mercato. Kean - ha continuato - è un ragazzo intelligente, giusta la sua chiamata in Nazionale: Spalletti saprà come usarlo nel modo migliore, Kean offre tante possibilità a livello di gioco. Oggi è facile dirlo, ma ricordo i commenti sul suo arrivo a Firenze: io invece credo abbia fatto una scelta di grande maturità. Serve un suo vice: io voto Djuric”.

“Comuzzo sembra un veterano per l'attenzione che mette in campo”

“Comuzzo in Nazionale? Grande cosa per il ragazzo, bravo Spalletti a chiamarlo. Gioca con un attenzione impressionante, sembra un veterano e invece è così giovane: adesso però basta pressioni e godiamoci il suo momento. E poi, diamo merito a Palladino per l'ottimo lavoro svolto e la fiducia data al ragazzo”.