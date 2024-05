Dazn aumenta, ancora. Dalla prossima stagione, nuovo rialzo dei prezzi per vedere la Fiorentina

DAZN è pronto a rivedere, al rialzo, come già fatto lo scorso gennaio, i piani di abbonamento, contestualmente ad una crescita dell’offerta, specie nel periodo estivo, con la trasmissione delle Olimpiadi di Parigi, ad esempio. Gli iscritti ai servizi DAZN, da agosto, vedranno aumentare il costo degli abbonamenti.

Il piano Standard

Il piano Standard consente di guardare partite ed eventi sportivi, live e on demand, in contemporanea su due dispostivi diversi (se ne possono registrare fino a sei) purché connessi alla stesse rete wi-fi domestica. Tre le modalità di pagamento a disposizione: in un'unica soluzione annuale che sale a 359 euro (29,92 al mese), annuale con pagamento mensile dilazionato a 34,99 euro al mese, o mensile non vincolato a 40,99 euro.

E quello Plus

C’è poi il piano DAZN Plus, con tutti gli eventi sportivi e la possibilità di vederlo in contemporanea su due dispositivi (fino a 7 registrabili) da reti domestiche differenti. L’abbonamento annuale in una unica soluzione passa a 599 euro, mentre il mensile a 59,99 euro.