La grande stagione del calcio italiano, la scorsa, sta vivendo un remake che stavolta sarebbe determinante a dir poco, vista la riforma delle coppe del prossimo anno, con l'allargamento a 36 squadre di Champions, Europa e Conference League.

L'analisi di Mackay

La Serie A ad oggi è la miglior lega europea per ranking stagionale con 14.714 punti: le prime due avranno diritto a mandare una squadra in più in Champions e il gap dal terzo posto (la Premier) è di quasi un punto. L'analista Nils Mackay ha assegnato le percentuali ai campionati in corsa per questo prestigioso traguardo, con la Serie A che avrebbe addirittura un 84% di chance di arrivare tra le prime 2:

Ottavo posto, dolce ottavo posto

La Fiorentina ha già beneficiato dell'ottavo posto per andare in Europa anche se in quel caso per squalifica della Juventus. In questa stagione però l'ottavo posto potrebbe valere proprio da regolamento e rappresentare un'ancora di salvezza importante per rimanere attaccati al treno europeo.