Il Viola Park non solo come luogo di grande accoglienza e mondanità per i tifosi del venerdì sera (anzi, ieri dance night annullata per rispetto delle vittime della tragedia di Via Mariti) ma anche e soprattutto come fortino e luogo di raccoglimento per Italiano e il suo gruppo. Che poi dovrebbe essere la base per una struttura nata con la priorità di preparare la Fiorentina ad affrontare i suoi impegni.

Nelle ultime ore sono andati in scena nuovi confronti tra il tecnico e il gruppo, un po' come dopo il k.o. di Lecce e prima della vittoria illusoria sul Frosinone. La priorità assoluta è quella di trovare però una soluzione definitiva ai problemi perché davanti c'è un mese terribile, tra Conference, Coppa Italia e un calendario che metterà di fronte alla Fiorentina: Lazio, Milan, Juve e Atalanta nel giro di pochi giorni.