Corriere Fiorentino: Mamma mia che botta!

Pagina 9

Apertura di stamani è: “Lamptey che botta”. Sottotitolo: “Legamento lacerato”: il terzino è stato già operato Pioli spera di riaverlo a gennaio, Fortini vice Dodò". Articolo che inizia così: “Non sarà stato come un fulmine a ciel sereno (visto il momento di sole attorno alla Fiorentina non se ne vede molto) ma poco ci manca. Perché il giocatore subito dopo la partita aveva confidato a chi lo aveva incontrato di sentirsi abbastanza sereno”.

Ecco il violinista

Sulla prossima partia: “Gilardino, il violinista sfida il suo passato ”Il gol alla Juve al 90’ l’emozione più bella". Sottotitolo: “La maglia della Fiorentina è quella che ha indossato di più. Oggi il suo Pisa in coppa”.