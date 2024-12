Il giornalista Florian Plettenberg, di Sky Germania, ha twittato a proposito di un calciatore della Fiorentina pronto a lasciare Firenze nel prossimo mercato: si tratta del portiere danese ex Herta Berlino, Oliver Christensen.

Il classe ‘99 è fuori da ogni radar in casa viola, essendo di fatto il quarto portiere, fuori anche dalla lista per la Conference League.

Plettenberg scrive che ci sono concrete discussioni in corso per un trasferimento del portiere viola in prestito con diritto di riscatto, con possibile destinazione Bundesliga ma non solo. Da capire quale sarà la soluzione per il portiere scandinavo scuola Odense.