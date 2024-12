L’Avvoltoio totalmente fuori dai radar. Il futuro scritto di Christensen, cronaca di un’operazione fallita

Era il 10 agosto 2023 e la Fiorentina acquistava un nuovo portiere: ecco che in viola arrivava Oliver Christensen, nello scetticismo generale e dopo una stagione culminata con una disastrosa retrocessione dell’Herta Berlino. Il classe ’99 di Kerteminde è costato circa 4 milioni di euro, ha firmato fino al 2028 e percepisce 500.000 € a stagione. Il dettaglio non da poco, tuttavia, è che oggi il calciatore danese è praticamente fuori rosa ed escluso da ogni dinamica della rosa viola.

Un’operazione fallita ed il calciatore è ai margini

Christensen non ha saputo mai convincere nelle opportunità avute e Terracciano la passata stagione ha compiuto l’ennesimo ‘scalpo’, dopo Dragowski e Gollini. L’operazione è fallita per la Fiorentina e adesso il calciatore è destinato a lasciare la squadra viola dopo appena un anno. Al momento il portiere scandinavo si allena al Viola Park con gli altri 3 portieri della rosa gigliata, dal momento che in estate la società non è riuscita a piazzarlo.

Futuro lontano da Firenze, ma è da capire dove

Dell’Avvoltoio, soprannome dell’ex Herta Berlino, resterà la pittoresca mimica nelle serie dei rigori contro Parma e Bologna, ma poco, pochissimo altro. 10 presenze in maglia viola, senza squilli. La Fiorentina ha sistemato la porta in estate assicurandosi De Gea, il futuro sembra pendere verso Martinelli mentre Terracciano è stato confermato come secondo portiere. Nessuno spazio per Christensen, il cui futuro è lontano da Firenze e ci sarà da capire se si tratterà di un ritorno in Germania o addirittura in patria. Tuttavia, non sarà affatto scontato piazzare un elemento che non gioca una gara ufficiale dallo scorso maggio.