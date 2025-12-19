Nel complesso una partita sufficiente quella dell'arbitro belga D'Hondt che ha gestito bene i due episodi più complessi della serata svizzera. Un po' di confusione invece per quanto riguarda la gestione dei cartellini e del metro di giudizio.

Le polemiche

Il Losanna reclama un rigore al 29' minuto. Roche rimane a terra durante un calcio d'angolo a causa di un leggero pestone di Pongracic. L'arbitro fa proseguire e il Var, giustamente, non interviene. Al 49' minuto sono invece i viola a chiedere un rigore per un tocco di mano su tiro di Richardson. Butler tocca il pallone con il gomito, ma questo non è al di fuori della figura del giocatore.

Gestione dei cartellini

Più confusione invece per quanto riguarda il metro di giudizio, non sempre uniforme durante i 90 minuti, e sui cartellini. Due cartellini gialli sventolati in faccia ai giocatori viola: giustissimo quello su Fortini che entra in ritardo da dietro, sbagliato quello dato a Kean, che nel tentativo di calciare scivola e sbatte sul portiere avversario.