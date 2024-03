Dopo la sosta nazionali il dubbio è sempre lo stesso: Nico sì o Nico no? Intanto Scaloni lo fa partire in panchina nel secondo impegno

Tra i giocatori in dubbio in vista della gara contro il Milan c'è anche Nico Gonzalez, esterno viola attualmente impegnato con la sua Argentina. Questa notte la nazionale campione del mondo affronterà il Costa Rica in amichevole e Scaloni è pronto a cambiare le carte in tavola per l'undici titolare.

Questa volta il giocatore viola non dovrebbe partire dall'inizio, come invece aveva fatto nel precedente impegno contro El Salvador, quando Nico era stato schierato dal CT argentino nell'insolito ruolo di terzino sinistro, prima di essere sostituito all'intervallo. Che Italiano possa sfruttare il riposo del suo attaccante in nazionale per farlo partire titolare contro il Milan?