Già finita l'esperienza di Bigica in Serie A, il Sassuolo ha trovato l'intesa con un 'mago delle salvezze'

Dopo l'esonero di Alessio Dionisi, la panchina del Sassuolo è stata affidata all'ex Fiorentina Emiliano Bigica per la partita contro il Napoli, terminata 6-1 per gli azzurri. In queste ore sono in corso nuove riflessioni ed è vicina l'intesa per affidare la panchina a Davide Ballardini, come riporta Gianluca Di Marzio.

Nuovo rilancio del Sassuolo per Ballardini: nuova offerta per cercare l'intesa che è vicina. Le parti dovrebbero arrivare alla fumata bianca. L'allenatore sta trattando la risoluzione con la Cremonese (il suo contratto scade nel 2025), segnale di come sia il più vicino per sedersi sulla panchina neroverde. Non appena Ballardini avrà risolto definitivamente il contratto coi grigiorossi, verrà definito il suo arrivo al Sassuolo, così da permettergli di poter dirigere l'allenamento di venerdì.