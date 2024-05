De Laurentiis non vuole giocare Fiorentina-Napoli di venerdì. Casini chiama il club viola, la gara può slittare!

Ha dell'incredibile un retroscena su Fiorentina-Napoli, penultima giornata di campionato fissata per venerdì 17 maggio secondo decisione della Lega Serie A. Una data che non ha accontentato proprio tutti, anzi, è talmente tanto indesiderata da poter essere cambiata.

De Laurentiis vuole spostare la partita

Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente del Napoli è inflessibile e si rifiuta di far giocare alla sua squadra la partita di venerdì sera. Il presidente Casini ha dunque chiamato la Fiorentina per convincerla a cambiare data e orario. Fiorentina-Napoli potrebbe slittare per davvero, probabilmente a sabato: da attendersi comunicazioni ufficiali e aggiornamenti nelle prossime ore.