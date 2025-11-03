Continuano le trattative per l'addio di Pioli: ecco quanto chiede l'allenatore viola per la buonuscita

Sono ore calde in casa Fiorentina, con la società viola che sta trattando l'addio con Stefano Pioli, allenatore gigliato a un passo dai saluti. Servirà concordare però la cifra per una buonuscita, con il tecnico gigliato che ha sempre fatto sapere di non volersi dimettere.

Cosa chiede Pioli

Pioli ha un contratto triennale da 3,5 milioni netti a stagione per tre anni (fino al 2028) con la Fiorentina e il club non vuole permettersi un altra firma con l'accordo con Pioli ancora in essere. Per la buonuscita, secondo quanto appreso, l'allenatore chiede 5 milioni di euro, il corrispettivo di poco meno di un anno e mezzo di contratto.

E adesso…

Da capire quali siano le volontà della Fiorentina, che adesso vuole trovare subito il nuovo allenatore, ancora prima che il nuovo direttore sportivo. Si continua a trattare sulla cifra per l'addio.