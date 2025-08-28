“I lavori al Franchi, durante questa estate, sono andati a rilento e questa accelerazione annunciata non si vede”. A dirlo è stato il consigliere comunale della Lista Schmidt, Massimo Sabatini.

“Pochi operai al lavoro, quando finirà la ristrutturazione?”

Che poi ha anche aggiunto: “Non ci sono tutt'ora le gradinate per la nuova Fiesole e sono stati fatti solo ritocchi in Maratona e Tribuna. Questa estate abbiamo visto pochi operai al lavoro. L'amministrazione Funaro, con i fatti e non con le parole, ci deve dire anche quando finirà ristrutturazione”.

“Solo polemiche sterili, massima attenzione dell'amministrazione”

Per la maggioranza, è arrivata a stretto giro di posta anche la replica da parte del consigliere, del PD, Marco Burgassi: "Comprendiamo che la campagna elettorale alle porte spinga molti a cercare visibilità, il consigliere Sabatini però ne approfitta un po’ troppo. Parte dallo stadio per mescolare vicende che non c’entrano nulla. I lavori in corso su Curva, Tribuna e Maratona sono interventi di restauro importanti e complessi, derubricarli a ritocchi vuol dire fare la solita polemica sterile che non serve alla città. La riqualificazione del Franchi è un’operazione su cui c’è la massima attenzione da parte dell’amministrazione”.