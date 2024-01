Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina e Napoli, ha espresso a 1 Station Radio il suo parere sulla gara persa in Supercoppa dai viola contro i partenopei: "Se dobbiamo analizzarla tutta, non è che sia stata una partita esaltante. In questo momento pensavo di vedere qualcosa di meglio sotto l’aspetto tecnico e, soprattutto, tattico. Qualche sbavatura l’abbiamo vista. La Fiorentina poteva fare qualcosa in più, anche se quello del rigore è un errore che ha pesato"

"Napoli-Fiorentina, poco spettacolo"

E prosegue: "Entrambe le squadre hanno cercato un possesso poco produttivo. Non è stato un bello spettacolo per il nostro calcio. Mazzarri, viste le difficoltà del momento, ha cercato di fare una partita attenta. È riuscito a venirne fuori ed a fare tre gol alla Fiorentina, grazie anche all’ingresso di Zerbin nel finale”.