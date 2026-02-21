Lange: "Paratici ha smesso di lavorare qui, siamo noi a prendere ogni decisione"

Il Tottenham ha deciso di affidare la propria panchina a Igor Tudor, ex allenatore di Verona e Juventus in Italia. Il tecnico croato va a sostituire Thomas Frank che è stato esonerato dall'incarico.

Tudor però ha anche legami passati con Fabio Paratici che da poco ha lasciato il suo ruolo di co-direttore sportivo degli Spurs per passare in pianta stabile alla Fiorentina

E puntellato su chi avesse preso questa decisione, l'attuale direttore sportivo del Tottenham, Johan Lange ha detto: “Fabio (Paratici) ha smesso di lavorare qui all'inizio di febbraio e siamo noi che lavoriamo qui a prendere la decisione”.

E poi: “Con chi abbiamo parlato? Le persone con cui Igor ha lavorato in passato, siano essi dirigenti, giocatori, ecc., ci piace mantenere la riservatezza”.