Difensore di lunghissimo corso in maglia viola, Celeste Pin a Toscana TV ha toccato alcuni temi dell’attualità di casa Fiorentina dopo il pari del Franchi contro il Parma.

‘Parisi deve maturare, basta sceneggiate’

“L’assenza di Gosens pesa tantissimo per la Fiorentina, è l’anima della squadra. Il Parisi di Empoli a Firenze non si è mai visto, e poi gli direi di andare meno per terra e fare meno sceneggiate. Deve mostrarsi forte, prima o poi bisogna maturare. Oltretutto in questo modo ha solo aiutato il Parma, spezzettando il gioco e perdendo tempo”.

“Col Parma è un punto guadagnato, sono gare che si possono perdere quelle come col Parma, e la squadra non ha giocato. Bisogna guardare avanti e migliorare la classifica dell’anno scorso. Purtroppo è venuto a mancare il contributo di Fagioli, e si è spenta la luce. È un calciatore troppo importante per la Fiorentina, fa la differenza con la sua fantasia, per la prima volta l’ho visto davvero in difficoltà”.

'Vorrei fare un allenamento con De Gea, mai visto uno così

“Ho giocato con tanti bravi portieri ma uno come De Gea non l’ho mai visto. Voglio chiedere alla Fiorentina se mi fa fare un allenamento con lui, è spettacolare, anche per ciò che sa trasmettere alla squadra. Trasmette una sicurezza incredibile ai difensori”.