Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale YouTube dell'operazione De Gea-Fiorentina, soffermandosi sull'impatto avuto dal portiere spagnolo in Serie A e della brillantezza del colpo viola.

‘De Gea e McTominay, storia di autogol annunciati’

“Tra le assurdità del mercato, con soldi scaraventati dalla finestra, non si può non soffermarsi sulla situazione di David De Gea. Il portiere della Fiorentina è uno dei grandi protagonisti del campionato, ed è clamoroso come allo United stiano sperperando patrimoni e gestendo il mercato. Manca competenza, basta guardare alla posizione in classifica dei Red Devils e a quanti allenatori hanno cambiato. Anche McTominay era un autogol annunciato, un centrocampista straordinario che fa tutte le fasi. Veri e propri omaggi della squadra inglese".

‘Complimenti alla Fiorentina, assurdo che nessuno abbia puntato su De Gea’

“De Gea è stato un vero e proprio regalo, scaraventato dalla finestra dallo United. Non è stato confermato un portiere che era stato il miglior portiere della Premier, perdendolo a parametro zero. Nessuno in Inghilterra lo ha preso… e anche questo è assurdo, nessuna squadra ci ha pensato. Poi si va a prendere Onana, che oggi è un pacco, e manca ancora un portiere. Ed ecco l'intuizione illuminata della Fiorentina, che merita complimenti”.