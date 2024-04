Milenkovic: "Quando abbiamo le occasioni dobbiamo sfruttarle sennò diventa difficile. Dobbiamo concedere poco come all'andata"

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato a Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della gara contro il Viktoria Plzen.

“Dobbiamo sfruttare le occasioni”

Milenkovic dichiara: "Le occasioni vanno sfruttate sennò diventa difficile con il passare dei minuti. Siamo concentrati, l'abbiamo preparata bene".

"Serve concedere poco come all'andata"



E poi si esprime così: "Ci sono sempre due fasi. Dobbiamo concedere poco come all'andata e dobbiamo essere messi bene in campo in ogni momento. Non dobbiamo fare errori e rimanere concentrati".