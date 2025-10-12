Buone notizie per Kean prima degli esami: la caviglia non si è gonfiata. Contro Israele...
Sky Sport aggiorna la situazione sull'infortunio di Moise Kean in Nazionale, con l'attaccante viola che è stato costretto al cambio al 15' della gara contro l'Estonia per un infortunio alla caviglia.
La caviglia non si è gonfiata
La caviglia non si è gonfiata nella serata di ieri e di conseguenza si spera che possa trattarsi appunto di una semplice distorsione. Confermata la permanenza di Kean in ritiro con la Nazionale, con i test fisici che si svolgeranno direttamente a Udine (dove martedì si svolgerà la gara contro Israele).
E contro Israele…
Rimane comunque complicato vederlo in campo (e forse anche in panchina) per la sfida contro Israele che si giocherà allo Stadio Friuli, casa dell’Udinese.
💬 Commenti (5)