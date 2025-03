Durante l’intervista a livey.events, Albert Gudmundsson ha avuto modo di soffermarsi anche sul parallelo tra Genoa e Fiorentina, per poi parlare del compagno di squadra David De Gea.

‘Comprensibile che i tifosi della Fiorentina si aspettino tanto da noi’

“Penso che la più grande differenza tra Fiorentina e Genoa come squadre siano le aspettative, i tifosi viola si aspettano di più rispetto a Genova, ed è normale considerato che il Genoa è tornato in Serie A un paio d’anni fa. Penso sia comprensibile che alla Fiorentina si aspettino di più dopo tre finali di fila, si aspettano tanto da noi. Entrambe le città sono fantastiche, a Firenze sicuramente ci sono più eventi, una grande storia. Ciò che Genova ha in più è il mare e venendo dall’Islanda sono abituato a vedere il mare ogni giorno. È ciò che mi manca di Genova”.

‘Ragazzo umile e calciatore di primissimo livello, De Gea fa la differenza’

“De Gea per prima cosa è veramente un bravo ragazzo, una persona umile, quando parli con lui non hai la sensazione che abbia giocato per il Manchester United per più di 10 anni e vinto tutti quei titoli. In campo fa la differenza, è il miglior portiere con cui abbia mai giocato, siamo davvero fortunati ad averlo a difendere la nostra porta, è un calciatore di primissimo livello”.