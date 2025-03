L’attaccante islandese della Fiorentina Albert Gudmundsson ha rilasciato un’intervista a livey.events in cui ha parlato della stagione in viola soffermandosi sul momento della squadra e la propria situazione personale.

‘Dopo gli infortuni voglio aiutare la Fiorentina a raggiungere risultati’

“Come capita nella maggior parte delle stagioni abbiamo avuto alti e bassi, parlando anche personalmente. Ho avuto vari infortuni che mi hanno tenuto lontano dal campo per mesi… sono stato abbastanza sfortunato ma ora sono davvero motivato ad esserci per la squadra e aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi nel finale di stagione. Gli infortuni fanno parte del gioco, ma la sfida più grande è sempre quella di rimanere a testa alta, motivato e fiducioso, facendosi trovare pronti quando si rientra. Penso di poter fare la differenza tornando in campo e aiutare la squadra a ottenere risultati”.

‘Tutti mi hanno fatto sentire il benvenuto da subito, stiamo trovando la strada giusta’

“L’adattamento in una nuova squadra è sempre un processo, ma mi sono sentito davvero il benvenuto fin dal primo momento, dallo staff, dai giocatori e dall’allenatore, da tutti qui. La cosa più importante ovviamente è riuscire ad avere intesa sul campo e all’inizio della stagione c’erano tanti giocatori nuovi e ci stiamo ancora adattando l’uno all’altro, ma sento che stiamo trovando la strada giusta”.