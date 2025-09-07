La nazionale per sbloccarsi e per abituarsi ad un nuovo modo di giocare: quella strana coincidenza che fa bene a Kean e alla Fiorentina

Moise Kean sembra essere sicuro di un posto da titolare nella sfida di lunedì sera contro Israele. Al suo fianco ci dovrebbe essere, così come contro l'Estonia, l'ex attaccante dell'Atalanta Mateo Retegui.

Due assetti tattici molto simili

Una coppia di bomber formata da due attaccanti con caratteristiche molto somiglianti. Similmente a come sta plasmando la propria Nazionale Gattuso, anche Stefano Pioli per la sua Fiorentina ha deciso di optare per uno stile offensivo (soprattutto rispetto al recente passato viola), con una coppia d'attacco decisamente pesante ed atipica, formata da Piccoli e Kean.

Una mano dalla Nazionale

Kean, in questo nuovo assetto tattico così diverso dalla passata stagione, dovrà riuscire a confermarsi, certamente non un compito facile. Proprio la Nazionale però sembra essergli venuta incontro. Dopo un avvio opaco con la maglia viola, il bomber si è sbloccato contro la modesta Estonia e sta prendendo sempre più confidenza con un calcio offensivo e con la presenza di un altro attaccante al suo fianco. Buone notizie per il Ct Gattuso, ma soprattutto per Stefano Pioli e tutto il mondo gigliato.