L’ex attaccante viola Sauro Fattori ha parlato a Toscana TV, analizzando la vittoria della Fiorentina contro la Lazio e toccando vari aspetti a tutto tondo dopo il successo della squadra di Palladino.

“La Fiorentina non ha mai gestito un pallone nel secondo tempo ed è stata in grande difficoltà anche per merito della Lazio. Beltran è stato il migliore in campo, ma non si può pensare che faccia 20 partite così, ha fatto un lavoro da centrocampista… ma è un attaccante. Chi vince però ha sempre ragione, il risultato alla fine dei conti fa troppo la differenza. La Fiorentina ha problemi quando deve creare, fare la gara, non quando può distruggere e ripartire. Trovandosi sullo 0-2 dopo 18 minuti, logico che tutto si fa più facile”.

‘Fiorentina meglio senza Colpani? In campo vanno tanti calciatori…’

“Moreno vice Dodô? Con la Lazio è entrato Comuzzo da terzino, non l’argentino. Non sa cosa prendano a fare Pablo Marì, ha anche un ingaggio importante. Fiorentina meglio senza Colpani? Ricordo che la squadra ha vinto 8 partite di fila con Colpani in campo. La squadra è fatta di tanti calciatori. Però, Palladino adesso deve fuori Colpani per un mesetto così che ritrovi serenità, poi quando le acque si saranno calmate potrà rientrare. Richardson è un metro e 90 ma gioca leggero, non avrei sostituito un elemento fisico come Folorunsho, anche se ora non bisogna farlo diventare Pogba ma occorre andarci piano”.

‘Fagioli fortissimo, un giocatore vero’

“Mi è piaciuto più Mandragora di Adli, anche se l’ex Milan ha segnato. Mandragora per me ha giocato da 7.5, è un calciatore che svolge i compiti che lo riguardano, aiuta tanto la difesa coi suoi ripiegamenti. Non ha sbagliato niente. Pongracic ha fatto bene, ed era tanto tempo che non giocava. Solo dall’Inghilterra potevano arrivare cifre come 18 milioni per Kayode. Non sono dispiaciuto della sua cessione, è un buon giovane ma Dodô è meglio. L’avrei già ceduto in estate. Fagioli? È fortissimo e la Juventus lo vuole cedere. È un Bove al quadrato, giocatore vero. No a Bondo, serve qualità in mezzo al campo”.