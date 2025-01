Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio spaziando sul mercato della Fiorentina, concentrandosi sulle mosse per vari reparti di casa viola.

‘La Fiorentina deve fare ogni sforzo per centrare l’Europa League'

“Bondo è un ragazzo interessante, fin dai tempi della Reggina. In un campionato del genere la Fiorentina ha il dovere di provarci sul mercato, a maggior ragione dopo la vittoria sulla Lazio. Occorre ogni sforzo per centrare l'Europa League, grande obiettivo viola, servono giocatori di esperienza. La maglia del Monza non pesa come quella della Fiorentina, e si è visto con Colpani. Marì è più esperto, Bondo è giovane. Alla Fiorentina servono giocatori che oggi alzano il livello. Spero in nomi che già conoscano il campionato. Cristante non è una mezzala, sta bene nei due mediani ma non puoi chiedergli un certo tipo di corsa”.

‘Occorre un altro centravanti’

“Gli ultimi giorni di mercato porteranno la necessità di concentrarsi su altri profili se non si riuscisse a chiudere per i nomi primari individuati. Serve un vero nove alla Fiorentina, che possa essere alternativa a Kean ma anche giocare con lui. La Fiorentina avrà anche la Conference League da giocare, e il calendario non darà tregua. I ricambi dovranno permettere almeno di non abbassare la qualità”.