Nel corso di Fontana di Trevi, format andato in onda ieri sera sui canali social di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato così il successo della Fiorentina sul campo della Lazio:

‘Tanti abbracci a Roma, quello viola un gruppo unito’

"La partita di Roma è un manifesto di cosa può fare la Fiorentina. Ci sono tanti elementi belli, un gruppo unito, tanti abbracci con l'allenatore. E poi c'è un Beltran commovente. Ne parlo da un anno e mezzo: può davvero diventare un crack, bisogna solo capire in quale ruolo”.

‘Beltran può segnare ancora di più, è il manifesto della Fiorentina’

“L’argentino ha fatto una partita di lotta, di governo e non ha mai mollato. Serve quello per diventare grandi: l'Inter ha vinto lo Scudetto perché Lautaro e Thuram sono stati i primi difensori, questa è l'unica strada. Nel calcio di oggi uno come Le Tissier non può giocare a calcio, gli attaccanti devono difendere come i difensori. Beltran secondo me può fare ancora più gol. Ma lui è il manifesto della vittoria bella della Fiorentina".