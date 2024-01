Diamanti: "Se Gudmundsson lascia il Genoa mi sviene Gilardino. La Fiorentina deve spendere soldi per una punta forte"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alessandro Diamanti è intervenuto a Radio Serie A, parlando anche della possibile trattativa con il Genoa per Albert Gudmundsson: “Non so quanto possa essere fattibile. Se il Genoa dovesse venderlo, mi sviene Gilardino e perso un amico. In ogni caso, credo che non lo faranno, soprattutto perché è già partito Dragusin”.

“Alla Viola serve una punta forte”

E sulla Fiorentina: “Se fossi nella società viola saprei dove spendere i soldi, ovvero in una punta forte. Alla Fiorentina manca davvero da troppo tempo, serve come il pane alla squadra e a Italiano”.