Questo pomeriggio l'ex portiere di Chievo Verona e Palermo Stefano Sorrentino, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare come la Fiorentina di Palladino si sta avvicinando all'inizio del campionato. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Dopo l’ultima stagione, dove ha dimostrato il suo reale valore trascinando la Fiorentina, sono convinto che Terracciano si meriti soltanto applausi. In questi ultimi anni ha ripreso tutto quello che ha perso nei suoi primi anni di carriera. Poi è normale che se dovessi fare un grande colpo prendendo un profilo europeo, sarebbe diverso. Ma questo è un discorso valido per tutti i ruoli: se riesci ad alzare il livello di un reparto prendendo i migliori, poi ne beneficia tutta la squadra. Nello specifico del numero uno viola per quello che ha dimostrato in viola lo confermerei, anche se non ho idea di quali possano essere i suoi sostituti”.

“A Martinelli farà bene stare in Prima Squadra, ma se non gioca..”

“Il futuro di Martinelli? Di portieri che a 18 anni hanno giocato in serie A, esclusi Buffon e Donnarumma, sinceramente non ne ricordo tanti. E credo che in una piazza come Firenze sia ancora più complicato farlo. E’ vero che secondo me lui ha ancora bisogno di un poi di passaggi, e credo che stare continuamente a contatto con la prima squadra non possa che fargli bene: credo che sia in grado di fare il secondo o il terzo alla Fiorentina. Il prossimo, se non dovesse mai giocare, un prestito in Serie B farebbe bene al ragazzo: sarebbe controproducente tenerlo fermo, non lo farebbe emergere”.

“Se devo prendere Musso, mi tengo stretto Terracciano”

Due parole anche su Musso, entrato nei radar della Fiorentina: “In questo momento fossi la Fiorentina mi concentrerei su due centrocampisti. Poi magari a fine mercato andrei ad analizzare la questione portiere. Musso è un ottimo portiere, mi piace tanto. A Bergamo non ha espresso il suo reale valore, ha perso anche la Nazionale. Per la Fiorentina sarebbe una scommessa, forse meglio tenere Terracciano”.

“Il ruolo del portiere è cambiato molto negli ultimi 5 anni”

Ha poi analizzato come è cambiato il ruolo del portiere: “Se quando è nato il calcio il portiere ha una maglia diversa da tutti gli altri giocatori e può usare le mani, è chiaro chiaro che non è uguale agli altri 10 in capo. Non lo dice Sorrentino, lo dice il regolamento di questo sporti. Negli ultimi 5 anni il calcio è cambiato molto, il ruolo del portiere è quello che ha avuto maggiori cambiamenti. Credo che serva il giusto equilibrio. Se parli con alcuni allenatori ti dicono che se il portiere gioca con i piedi la squadra poi ha piu possibilità di palleggio, oltre che molte probabilità di tenere gli avversari piu lutano possibile dall’area di rigore. Per quanto mi riguarda io sono Old Style: il portiere deve essere bravo tra i pali”.