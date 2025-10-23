Europa League, il Bologna stasera non può sbagliare: Niccolini pensa alla Fiorentina e fa qualche cambio. C'è Orsolini

Oltre alla Fiorentina anche il prossimo avversario dei viola alle 18.45 scenderà in campo per giocarsi le sue chance europee: stiamo parlando del Bologna dell’ex viola Italiano, questa sera impegnato contro FCSB in Europa League. Una partita da non sbagliare, visto che i rossoblù hanno raccolto solo un punto nelle prime due uscite. Vincenzo Italiano non può essere in panchina a causa di una polmonite, così è Daniel Niccolini a farne le veci.

I rossoblù non possono sbagliare, ma anche Italiano fa qualche cambio

Tra gli emiliani, rispetto al match di campionato, torna Skorupski in porta, mentre in difesa agiranno Lucumi e, un po' a sorpresa, Heggem da centrali con Zortea e Lykogiannis ai loro lati. In mediana insieme a Freuler ci sarà Moro, che ha vinto il ballottaggio con Ferguson. Il terzetto offensivo alle spalle di Dallinga, preferito a Castro, sarà invece formato da Orsolini, Odgaard e Rowe, alla ricerca della prima gioia con la nuova maglia.

Questa la formazione titolare del Bologna:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Daniel Niccolini.