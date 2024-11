Sul momento in casa Fiorentina, è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi a Radio Bruno Toscana: “Il calcio non è una scienza, quindi chiedersi dove sarebbe la squadra con anche Gudmundsson è bello da sognare, ma non giusto. Sicuramente con lui ci sarà qualcosa in più. E non dimentichiamoci che la Fiorentina è anche senza Pongracic, il difensore più pagato dell'estate”.

“Como? Non preoccupato, ma guai a darci già per vincitori”

Sulla gara contro il Como: “Preoccupato? Tutt'altro. Ho fame di Fiorentina dopo la sosta. La squadra è più forte del Como e le ha tutte per prendersi altri tre punti, ma non è una partita già vinta. Guai a pensare già all'Inter sottovalutando questa trasferta. Ogni gara è complicata e il Como è parecchio ambizioso, vuole giocarsela con tutte”.