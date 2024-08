Un fischio timido ma efficace: Delajod non si fa sfuggire la partita di mano. Rigore netto per il Puskas, mentre l'intervento su Parisi...

Un fischio timido, che a volte può risultare distratto. Non lo è, quello del francese Delajod, che ieri sera ha diretto Fiorentina-Puskas Akademia. Presente nelle decisioni clou della sfida, come il rigore subito in apertura per gli ungheresi. Fallo netto di Kayode, che neppure protesta. Corretto non ammonire il difensore viola.

Giusti invece i cartellini gialli per Quarta, Pongracic e Nagy, oltre a quello di Biraghi che entra in campo al momento del 3-3 avversario. Mancano un paio di ammonizioni per il Puskas Akademia, che interrompe spesso le azioni viola con falli di astuzia e malizia.

Nella ripresa Parisi fa slalom e cade in area avversaria tra due giocatori in maglia bianca. L'arbitro non fischia. Il VAR non interviene. Episodio al limite perché il contatto c'è, ma difficile dire se c'è qualcosa di punibile. Rimangono dubbi, ma la decisione del francese sul campo sembra essere quella corretta. Seda sul nascere un finale teso e calma gli animi.