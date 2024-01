La Fiorentina prepara l'offerta per Rodri, ecco la richiesta del Betis. Sullo spagnolo c'è anche la Roma

Il prezzo per Rodri Sanchez

Rodri Sánchez è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Real Betis in questo mercato invernale, poiché dopo l'arrivo di Isco ha perso importanza nei piani di Manuel Pellegrini e sul mancino spagnolo c'è l'interesse da parte di altre Betis.besoccer.com fa sapere che la cifra di partenza alla quale il club biancoverde sarebbe disposto a trattare il trasferimento del giocatore è di dodici milioni di euro.

Non solo i viola sul mancino del Betis

La Fiorentina è uno dei club che ha manifestato interesse per Rodri e sta preparando un'offerta formale che un emissario porterà a breve al Real Betis , secondo El Desmarque, con la formula del prestito ora con riscatto obbligatorio in estate. Sul calciatore c'è anche la Roma. L'estate scorsa il Napoli aveva offerto poco meno di 11 milioni di euro per Rodri e l'offerta è stata rifiutata dal Real Betis, che poco dopo ha rinnovato il contratto.