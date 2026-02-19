I tifosi del Pisa scaldano i motori in vista del derby di lunedì: "polverizzati" i biglietti del settore ospiti in poche ore

Dopo l’impegno europeo di questa sera contro lo Jagiellonia, lunedì prossimo la Fiorentina di Paolo Vanoli tornerà a giocare in campionato, in una delle sfide piu attese della stagione: il derby toscano contro il Pisa. E se per i tifosi viola, complice l’appuntamento di Conference League, l’attesa per la sfida ancora non è iniziata, dall’altra parte il tifosi nerazzurri hanno mandato un chiaro messaggio.

Questo pomeriggio iniziava la prevendita per il settore ospiti del Franchi

Questo pomeriggio alle ore 15 infatti è iniziata la prevendita per i biglietti del settore ospiti dello Stadio Franchi, e la risposta dei Pisani è stata chiara. Il settore dedicato agli ospiti dello stadio “Franchi” sarà ufficialmente tutto esaurito. Certo, la cornice di pubblico non sarà spettacolare come al solito, considerate la restrizione della tessera del tifoso e i soli trecento biglietti messi a disposizione. Erano infatti disponibili circa 300 tagliandi ma nonostante ciò il pubblico pisano, quello dotato di tessera del tifoso, si è dimostrato volenteroso di voler assistere a una partita storica, quale il derby.

In meno di due ore i tifosi del Pisa hanno "polverizzato" i biglietti

In meno di due ore sono andati esauriti i tagliandi. Il Pisa di Hiljemark, così, potrà contare comunque su una parte di pubblico per la sfida di lunedì 23 febbraio alle 18:30. Un derby il quale, oltre all’importanza storica e campanilistica, mette in palio anche tre punti di cruciale importanza tra due squadre che si trovano entrambe in zona retrocessione.